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1 грудня • оновлено в 22:08
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Усик відмовився битися з переможцем бою Джошуа - Руїс

10.4т
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Обов'язковий претендент на пояс WBO Олександр Усик (17-0, 13 КО) заявив, що в своєму наступному поєдинку не збирається битися з переможцем бою-реваншу Руїс – Джошуа.

"Я взагалі не думаю про їх бій. Хочу подивитися поєдинок, він відбудеться вже через тиждень. Після поєдинку про щось можна говорити. Зараз поки нi. Хотів би я відразу боксувати з переможцем? Ні. Нехай вони побоксує, що там далі буде вирішуватися. Я б із задоволенням відбоксував з Чісорою або ще з кимось. Нам нікуди поспішати", - цитує Усика Xsport.ua.

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9 листопада промоутер Усика (17-0, 13 КО) підтвердив, що свій наступний бій українець може провести проти Дерека Чісори.

27 жовтня Дерек Чісора переміг співвітчизника Девіда Прайса (25-7, 20 KO) в бою за вакантний титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO в суперважкій вазі (+90,7 кг).

13 жовтня Олександр Усик перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чазза Візерспуна (38-4, 29 КО).

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Автор
Максим Богданов
Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особа
Олександр Усик
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Червоний Данило
Червоний Данило
крымский лошара очканут! фууууу....днище!
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Руденко Вован
Руденко Вован
Ватник набивает себе цену.
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Иванович Василий
Иванович Василий
Правильно сделал! Не стоит ввязываться в последний бой, пока нет уверенности, что он - не последний.
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