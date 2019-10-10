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11 жовтня • оновлено в 03:29
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Усик відмовився битися з боксерами з Росії: названа причина

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Промоутер непереможного українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк пояснив, чому була відкинута кандидатура російського боксера Олександра Устинова.

Усик відмовився битися з боксерами з Росії: названа причина

"У нас було п'ять альтернативних варіантів. Ми розсудили, що Уізерспун буде, напевно, найбільш підходящим дебютом для Саші. За Устинову скажу, що у нас не було такої альтернативи. Перш за все, це небажання Усика битися з боксерами з Росії, щоб уникнути пересудів. А, з іншого боку, Саша Устинов аж надто віковий боксер для Усика, і в останніх чотирьох поєдинках він три рази програвав. Тому він не дуже, м'яко кажучи, відповідний кандидат", – сказав Красюк.

За словами Красюка знайти заміну Спонга було нескладно.

"Така ситуація не нова, таке відбувається. Благо, що бій не за титул чемпіона світу і ми не були обмежені топ-15 рейтингу для пошуку суперника – як правило, це дуже сильно ускладнює завдання. Я б не сказав, що було складно, все було дуже швидко. Скажу чесно, що ще до цієї ситуації зi Спонгом у мене було кілька варіантів. В Едді було кілька варіантів, які ми обговорювали на шляху підписання контракту зі Спонгом", – зазначив промоутер.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за 5 днів до найочікуванішого бою осені для Олександра Усика і всієї України суперник кримчанина Тайрон Спонг попався на допінгу. У терміновому порядку українцю був знайдений новий суперник. Ним став 38-річний боксер зі США Чазз Уїзерспун (38-3, 29 КО).

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Особи
Олександр Усик Олександр Красюк Чазз Візерспун Олександр Устинов
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
Усик - молодец!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Надо было Руцкого брать как раз бы накостылял ему и народ повеселил дома)))
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Кор Павел
Кор Павел
Красавца Усик
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