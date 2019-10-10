Усик відмовився битися з боксерами з Росії: названа причина

Промоутер непереможного українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк пояснив, чому була відкинута кандидатура російського боксера Олександра Устинова.

"У нас було п'ять альтернативних варіантів. Ми розсудили, що Уізерспун буде, напевно, найбільш підходящим дебютом для Саші. За Устинову скажу, що у нас не було такої альтернативи. Перш за все, це небажання Усика битися з боксерами з Росії, щоб уникнути пересудів. А, з іншого боку, Саша Устинов аж надто віковий боксер для Усика, і в останніх чотирьох поєдинках він три рази програвав. Тому він не дуже, м'яко кажучи, відповідний кандидат", – сказав Красюк.

За словами Красюка знайти заміну Спонга було нескладно.

"Така ситуація не нова, таке відбувається. Благо, що бій не за титул чемпіона світу і ми не були обмежені топ-15 рейтингу для пошуку суперника – як правило, це дуже сильно ускладнює завдання. Я б не сказав, що було складно, все було дуже швидко. Скажу чесно, що ще до цієї ситуації зi Спонгом у мене було кілька варіантів. В Едді було кілька варіантів, які ми обговорювали на шляху підписання контракту зі Спонгом", – зазначив промоутер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 5 днів до найочікуванішого бою осені для Олександра Усика і всієї України суперник кримчанина Тайрон Спонг попався на допінгу. У терміновому порядку українцю був знайдений новий суперник. Ним став 38-річний боксер зі США Чазз Уїзерспун (38-3, 29 КО).

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