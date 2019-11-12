Усик вибив Повєткіна з топ-5 найпрестижнішого рейтингу

Українець Олександр Усик обігнав росіянина Олександра Повєткіна в новому рейтингу найпрестижнішої професійної боксерської організації WBC, змістивши його з четвертого рядка.
Російський боксер і зовсім вилетів з топ-5, а його місце зайняв Оскар Рівас. Нагадаємо, що власником чемпіонського пояса в цій категорії є Деонтей Вайлдер, бій з яким залишається найбільш бажаним для Олександра Усика.
Олександр Повєткін і Олександр Усик
Ще один представник України Сергій Богачук вперше потрапив до топ-15 рейтингу в першій середній вазі, посівши 14 позицію. А ексчемпіон світу Віктор Постол виявився на вершині у першій напівсередній категорії, піднявшись із другого місця.
Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександра Усика назвав ймовірного суперника українського боксера в наступному поєдинку.
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