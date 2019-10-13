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13 жовтня • оновлено в 09:01
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Бій Усика: зал в Чикаго неймовірно виконав гімн України - відеофакт

1.5т Читати матеріал російською

Українські вболівальники, які прийшли на Wintrust Arena підтримати Олександра Усика, фантастично виконали гімн нашої країни.

Разом з солістом Василем Бондарчуком фанати продемонстрували вражаюче єднання. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися "синьо-жовтою" атмосферою в США.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в головному поєдинку вечора боксу в Чикаго, 32-річний уродженець Сімферополя технічним нокаутом здолав місцевого 38-річного бійця Чазз Уїзерспуна (38-4, 29 КО). Американець відмовився виходити на 8-й раунд.

Пізніше, Олександр прокоментував свій успіх, заявивши що йому довелося понервувати.

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Тема
Усик – Візерспун
Особи
Олександр Усик Чазз Візерспун
Місце
США Чикаго
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Комментарии на сайте не модерированы
Кузьменко Никифор
Кузьменко Никифор
Так и не понял в чем НЕВЕРОЯТНОСТЬ. Другие гимны иначе исполняют?
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