Бій Усика: зал в Чикаго неймовірно виконав гімн України - відеофакт

Українські вболівальники, які прийшли на Wintrust Arena підтримати Олександра Усика, фантастично виконали гімн нашої країни.

Разом з солістом Василем Бондарчуком фанати продемонстрували вражаюче єднання. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися "синьо-жовтою" атмосферою в США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в головному поєдинку вечора боксу в Чикаго, 32-річний уродженець Сімферополя технічним нокаутом здолав місцевого 38-річного бійця Чазз Уїзерспуна (38-4, 29 КО). Американець відмовився виходити на 8-й раунд.

Пізніше, Олександр прокоментував свій успіх, заявивши що йому довелося понервувати.

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