''Не ''русскій мір'': Усик у формі "Динамо" показав, як виглядає "правильна країна"

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик відпустку між боями проводить в Азії.
Після відео, у якому він у формі "Динамо" разом із дружиною розгулює по торговому центру Сінгапуру, прославлений український боксер сфотографувався на фоні Marina Bay Sands — готелю і казино на березі Marina Bay в Центральному регіоні міста-держави.
"Правильна країна, у якій немає корупції, не можна жувати жуйку і багато іншого. І всіх усе влаштовує. Усім миру", — підписав кадр Усик.
У коментарях під знімком користувачі з сарказмом зазначають, що це не схоже на "русскій мір", який пропагують вболівальники з РФ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
10 листопада Олександр Усик захистив усі свої титули в бою проти Тоні Белью. Кримчанин здобув складну перемогу нокаутом у 8-му раунді.
Після цього поєдинку наш боксер прийняв рішення перейти у супертяжі.
Одним із варіантів продовження кар'єри Усика в першій важкій вазі є поєдинок проти непереможеного Андре Уорда. Водночас на бій із американцем претендує не тільки український боксер.
Менеджер кубинського супертяжа Луїса Ортіса (29-1, 24 КО) заявив про готовність свого підопічного битися із Усиком.
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