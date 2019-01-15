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''Не ''русскій мір'': Усик у формі "Динамо" показав, як виглядає "правильна країна"

2.7тЧитати матеріал російською

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик відпустку між боями проводить в Азії.

Після відео, у якому він у формі "Динамо" разом із дружиною розгулює по торговому центру Сінгапуру, прославлений український боксер сфотографувався на фоні Marina Bay Sands — готелю і казино на березі Marina Bay в Центральному регіоні міста-держави.

"Правильна країна, у якій немає корупції, не можна жувати жуйку і багато іншого. І всіх усе влаштовує. Усім миру", — підписав кадр Усик.

У коментарях під знімком користувачі з сарказмом зазначають, що це не схоже на "русскій мір", який пропагують вболівальники з РФ.

''Не ''русскій мір'': Усик у формі "Динамо" показав, як виглядає "правильна країна"

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олександр Усик
Місце
СінгапурСінгапур
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