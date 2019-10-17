Усик - Тайсон Ф'юрі: букмекери опублікували ставки на бій

Непереможний українець Олександр Усик (17-0, 13 КО) не вважається фаворитом гіпотетичного поєдинку проти британського супертяжа Тайсона Ф'юрі (29-0-1, 20 КО).

Ставки на перемогу 31-річного Циганського Короля приймаються з коефіцієнтом 1,44. Нічия оцінюється котируванням 20,00. А показники на успіх кримчанина досягають рівня 2,60.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ф'юрі принизливо відгукнувся про шанси українця Олександра Усика перемогти його в бою.

Відзначимо, що Усик буде вважатися фаворитом поєдинку проти мексиканця Енді Руїса, якщо той виграє реванш у британця Ентоні Джошуа.

13 жовтня Олександр перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боєм українські вболівальники, які прийшли на Wintrust Arena підтримати свого боксера, разом з солістом фантастично виконали гімн нашої країни.

Після поєдинку Олександр прокоментував свій успіх, заявивши що йому довелося понервувати.

Пізніше були опубліковані кращі моменти зустрічі Усик - Візерспун і повний запис бою.

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