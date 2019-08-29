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Усик спантеличив мережу новим відео: спортивні підсумки 28 серпня

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Український ексчемпіон світу Олександр Усик викликав здивування в мережі новим відео, а в Росії розповіли про стан зґвалтованої спортсменки.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 28 серпня.

Крім того, легендарний Майк Тайсон захопився Василем Ломаченком. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Тема
US Open
Особи
Олександр Усик Еліна Світоліна Євген Коноплянка Олександр Повєткін Василь Ломаченко Майк Тайсон
Тег
ФК Сампдорія
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