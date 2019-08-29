Усик спантеличив мережу новим відео: спортивні підсумки 28 серпня

Український ексчемпіон світу Олександр Усик викликав здивування в мережі новим відео, а в Росії розповіли про стан зґвалтованої спортсменки.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 28 серпня.

Крім того, легендарний Майк Тайсон захопився Василем Ломаченком. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

"У Саші "дах" наглухо злетів": Усик викликав резонанс своїм відео

Голий псих застрелив сина, дружину і тещу знаменитого спортсмена — опубліковано відео

Світоліна на US Open ефектно розбила 7-кратну чемпіонку Великого Шолома

Стало відомо про стан зґвалтованої російськими поліцейськими спортсменки

"Реабілітація": розкрита несподівана правда про Повєткіна

"Не той, хто вб'є": легендарний Тайсон дав прогноз на бій Ломаченка

Італійський клуб має намір терміново купити Коноплянку

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся