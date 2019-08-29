Усик спантеличив мережу новим відео: спортивні підсумки 28 серпня

Український ексчемпіон світу Олександр Усик викликав здивування в мережі новим відео, а в Росії розповіли про стан зґвалтованої спортсменки.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 28 серпня.
Крім того, легендарний Майк Тайсон захопився Василем Ломаченком. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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