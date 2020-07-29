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Усик розповів, як здивувався через українську мову

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
1,3 т.
Олександр Усик

Усик розповів, як здивувався через українську мову. maxboxing

Олександр Усик розповів, як читав зі своїм сином книгу українською мовою і здивувався, коли зіткнувся з певними труднощами.

"Ми з дружиною почали цілеспрямовано закуповувати дитячу літературу. Тим більше, син Кирило в першому класі, важкувато йому дається читання. Ми з ним читаємо українською мовою. Я знаю українську мову, розмовляю на ній, але коли почав читати, здивувався. Думаю: "Ого". Практики немає постійної, тому перші пару днів трохи важкувато було. Зараз все нормально", – заявив Усик в інтерв'ю на YouTube-каналі Usyk17.

Нагадаємо, що раніше Олександр показав своє тренування перед боєм з Дереком Чісорою і здивував підписників фразою українською мовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик станцював у трусах і футболці з написом "Сімферополь" і нарвався на коментар співачки Олі Полякової.

Олександр Усик
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