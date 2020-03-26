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26 березня • оновлено в 11:57
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Усик розповів, як на нього вплинув коронавірус

1.5т
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Український боксер Олександр Усик заявив, що карантин ніяк не відобразився на його тренуваннях, а маску він одягає для краси.

"Ніяк на мені не відобразилися, я далі продовжую тренуватися, я в закритому приміщенні. У мене вранці, в обід і ввечері тренування. У мене свій спортивний карантин. Я просто працюю і все. Я в місто не виїжджаю, я перебуваю на режимному об'єкті . Маску не ношу, бо вона розносить бактерії. У мене вона є, але я більше одягаю її для краси, просто, щоб приховати, що це я. А так, я в місто не виїжджаю", – цитує слова Усика інформагентство Newsone.

Олександр Усик

Олександр Усик

Sport.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик закликав українців відвідувати храми і причащатися з однієї чаші, незважаючи на ризик захворіти на коронавірус.

До цього Усик заявив, що для боротьби з коронавірусом треба "купатися в басейні з хлоркою" і "пити воду з-під крана".

Нещодавно Усик викликав справжній скандал в мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавірусу.

Крім того, боксер вважає, що українці занадто багато уваги приділяють цій проблемі.

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Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Усик
Тег
карантин
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Пусть валит в рпц и кресты целует, какая еще изоляция. Ну обнимашки с свинорускими братьями обязательны!!
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