"Ви уявляєте?" Усик розповів про вчинок дружини після перемоги над Візерспуном

Непереможний український суперважковаговик Олександр Усик похвалився, що відразу після бою з Візерспуном його дружина Катерина запропонувала поїхати на рибалку.

"Моя улюблена дружина, на питання: "Що робимо завтра?", перше, що відповіла: "Може на риболовлю?". Ви уявляєте? Це ж не дружина, а мрія", - зізнався боксер в інтерв'ю Сергію Долбілову.

Усик уточнив, що з-за того, що вони вибрали пізній час для початку риболовлі, в Атлантичному океані почався шторм і багато улову не було, а деяких членів його команди знудило.

OBOZREVATEL пропонує поглянути на ранні фотографії Катерини Хмельовської, ще до того часу, як вона стала дружиною Олександра.

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Катерина Хмелевська соц мережі

Новини У мережі виклали рідкісне відео з весілля Усика

Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу після поєдинку Усик не став повертатися в Україну, а вирішив відпочити в США.

Олександр разом з дружиною каталися на яхті, купалися в океані і весело проводили час.

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