Усик вперше розповів про стан Ломаченка після поразки від Лопеса

Непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) розповів, що його кум Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) після поразки Теофімо Лопесу (16-0, 12 КО) почуває себе добре.

Усик зізнався, що щодо поєдинку він з ним не розмовляв.

"Мені не потрібно розмовляти з ним з приводу бою. Я просто хотів побачити його очі і почути, як він себе почуває. Почуває він себе чудово. Я побачив, що внутрішній стан, принаймнi, то що я побачив, стримане, нормальне" , – сказав Усик в інтерв'ю iFL TV

На думку Усика, Теофімо трохи судді допомогли.

"Але неважливо. Ми знаємо, що проблеми були у Василя – і в таборі, і з плечем. Так що все нормально. Поміняємо амуніцію, залижемо рани і повернемося", – підсумував кримчанин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Ломаченко – Лопес сенсаційно завершився поразкою українця.

31 жовтня Усик проведе свій бій проти Дерека Чісори. Вже був опублікований список каналів, які покажуть зустріч.