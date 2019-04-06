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Усик розповів про смерть батька

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Чемпіон світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) згадав про найтрагічнiший епізод у своєму житті.

"Я приїхав після Олімпіади-2012 14 вересня, а 16-го числа мама мені подзвонила, що батька нема. Я був в Одесі і ми разом з моїм кумом Василем Ломаченком приїхали на похорон. Мені дуже не вистачає його, тому що він складав велику частину мого життя. Він був дуже суворий і я вважаю, що це дуже вплинуло на мiй розвиток", - розповів Усик в інтерв'ю Максі-ТВ.

Олександр Анатолійович та Надія Петрівна Усики

Олександр Анатолійович та Надія Петрівна Усики

Боксер зізнався, що батько часто приходив йому уві сні.

"Найбільше засмутило те, що він не висповідався. Він мені близько року снився. Перед кожним боєм, за день до бою. Я прийшов до батюшки - "Я не хочу, щоб він снився". Батюшка відповів: "Помолися, попроси його. Значить, він чогось чекає". Коли хворів, він погано виглядав, хоча фізично завжди був сильним і він мені саме таким і приснився - сильним, з задоволеним обличчям, з посмішкою. Він нічого не говорив, але завжди усміхався. Мене дуже радувало, що я побачив його здоровим уві сні", - підсумував Олександр.

1990 рiк

1990 рiк

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Раніше Усик заявив, що українцям потрібно навчитися прощати один одного, а також перестати звинувачувати в своїх невдачах інших.

Нагадаємо, що свій наступний бій кримчанин проведе 25 травня проти камерунця Карлоса Такама.

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Особа
Олександр Усик
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