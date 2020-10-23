Усик розповів, кого з братів Кличків зміг би побити

Український суперважковаговик Олександр Усик розповів, як реагує на порівняння з легендарними співвітчизниками Володимиром і Віталієм Кличками.

Він відзначив їхній внесок у підвищення впізнаваності України в усьому світі та зізнався, що йому приємно продовжувати їхню справу. Олександр також у жартівливій формі заявив, що зміг би перемогти обох братів на рингу.

"Ні. Ніяк не дратує. Ці хлопці дуже сильно, капець як сильно нашу країну прославили за океаном. Брати Клички, Шевченко – за рахунок спортсменів почали впізнавати країну. А не за рахунок інших. Мені симпатизує те, що я, можна так сказати, естафету від них перейняв. Побив би обох. З двох рук ні. Мені здається, по черзі вони мали б виходити. Ні, нехай краще вдвох виходять, вони б заважали один одному. Віталій, Володимир, вибачте", – цитує Усика видання XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр розповів про бажання стати священиком.