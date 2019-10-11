Усик розгромно програв зважування Візерспуну

Українець Олександр Усик серйозно поступився у вазі американцю Чаззу Вїзерспуну на церемонії зважування перед боєм 12 жовтня.

Дебютний бій нашого співвітчизника відбудеться в Чикаго. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Усик – Візерспун. Орієнтовний час початку – о 05:30 ранку неділі, 13 жовтня, за київським часом.

Усик – Уізерспун K2 Promotions

Напередодні сутички відбулася традиційна церемонія зважування суперників. Усик розгромно програв своєму опоненту, показавши на вагах 97,5 кілограм. А ось Візерспун затягнув на 12 кг більше – його показник склав 109,8 кг.

Усик – Уізерспун K2 Promotions

Усик – Уізерспун K2 Promotions

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Усика застукали в компанії трьох красунь, що викликало підколки на адресу українського боксера в мережі. Крім того, наш співвітчизник потужно відповів критикам через перехід у суперважку вагу.

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