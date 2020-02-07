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8 лютого • оновлено в 08:08
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Усик розгнівав українців: спортивні підсумки 6 лютого

3.1т
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Український боксер Олександр Усик викликав гнів українців через сварку з ветераном АТО, а в Росії чотириразова чемпіонка світу Олександра Солдатова намагалася накласти на себе руки.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 6 лютого.

Крім того, у Володимира Зеленського задумалися щодо призначення міністром спорту легенди "Динамо". Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Кубок Федерації
Особи
Ліонель Мессі Олександр Шовковський Володимир Зеленський Леонід Остальцев Олександр Усик
Теги
збірна України з тенісу ФК Барселона ФК Динамо Київ
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
чем разгневал? сказал спили мушку с пестика и засунь его туда мягко
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