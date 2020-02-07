Усик розгнівав українців: спортивні підсумки 6 лютого

Український боксер Олександр Усик викликав гнів українців через сварку з ветераном АТО, а в Росії чотириразова чемпіонка світу Олександра Солдатова намагалася накласти на себе руки.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 6 лютого.

Крім того, у Володимира Зеленського задумалися щодо призначення міністром спорту легенди "Динамо". Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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