Усик розгнівав українців: спортивні підсумки 6 лютого

Український боксер Олександр Усик викликав гнів українців через сварку з ветераном АТО, а в Росії чотириразова чемпіонка світу Олександра Солдатова намагалася накласти на себе руки.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 6 лютого.
Крім того, у Володимира Зеленського задумалися щодо призначення міністром спорту легенди "Динамо". Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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