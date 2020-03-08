Усик проведе бій з Джошуа в грудні: названа єдина умова

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хирн заявив, що Усик проведе бій з британцем в кінці року якщо не вийде організувати поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу Джшоуа - Ф'юрі.

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"Усик претендент на бій з Джошуа, але спочатку йому потрібно перемогти Чісору. Якщо Ентоні не поб'ється з Ф'юрі або Уайлдером, то в разі перемоги над Пулєвим в грудні він поб'ється з переможцем бою Усик – Чісора. Бій Усик і Чісори – не бій за місце офіційного претендента, але коли ти перемагаєш першого номера, то зазвичай переймаєш цей статус", – сказав Хирн в інтерв'ю Boxingnews24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа може відмовитися від чемпіонського бою проти Усика заради поєдинку проти переможця матчу-реваншу між Деонтеєм Вайлдером і Тайсоном Ф'юрі.

Ентоні Джошуа остаточно визначився з датою і місцем бою за титул IBF проти Кубрата Пулєва.

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