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8 березня • оновлено в 19:01
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Усик проведе бій з Джошуа в грудні: названа єдина умова

1.1т
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Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хирн заявив, що Усик проведе бій з британцем в кінці року якщо не вийде організувати поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу Джшоуа - Ф'юрі.

Джошуа - Усик

Джошуа - Усик

focus.ua

"Усик претендент на бій з Джошуа, але спочатку йому потрібно перемогти Чісору. Якщо Ентоні не поб'ється з Ф'юрі або Уайлдером, то в разі перемоги над Пулєвим в грудні він поб'ється з переможцем бою Усик – Чісора. Бій Усик і Чісори – не бій за місце офіційного претендента, але коли ти перемагаєш першого номера, то зазвичай переймаєш цей статус", – сказав Хирн в інтерв'ю Boxingnews24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа може відмовитися від чемпіонського бою проти Усика заради поєдинку проти переможця матчу-реваншу між Деонтеєм Вайлдером і Тайсоном Ф'юрі.

Ентоні Джошуа остаточно визначився з датою і місцем бою за титул IBF проти Кубрата Пулєва.

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Читайте всі новини по темі "Усик - Джошуа" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Усик - Джошуа
Особи
Олександр Усик Ентоні Джошуа
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Петренко Мордехай
Петренко Мордехай
Держу кулаки за Джошуа. Надеюсь, он наваляет этому ватному пи дару и отправит в "Родную Говень" на долгую реабилитацию.
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