Усик – Повєткін: команда росіянина попалася на брехні

Промоутер українського чемпіона Олександра Усика Едді Хірн як і раніше не виключає дебюту нашого боксера в суперважкій ваговій категорії поєдинком проти Олександра Повєткіна.

Не дивлячись на заяви команди "Російського Витязя" про те, що на даному етапі представник РФ не має наміру битися з Усиком, переговори між сторонами активно ведуться.

"Зараз відбувається безліч подій навколо основних гравців на цьому ринку. Чи буде Усик битися з Повєткіним? Ми приймемо рішення протягом 48 годин", – наводить слова Хірна Sky Sports.

Нагадаємо. Олександр Усик повинен дебютувати в новому для себе дивізіоні 18 травня на вечорі боксу в Чикаго.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боксер Майкл Хантер похвалився тим, що сплутав всі карти Олександру Усику.

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