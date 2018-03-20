Усик показав, в яких умовах готується до бою з Гассіевим: опубліковано відео

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO і WBC Олександр Усик (14-0, 11 KO) готується до фінального двобою в Барселоні. Крім різноманітних тренувань в залі, в плани боксера входять і вправи на одному з іспанських пляжів.

Коротке відео, на якому він при теплій і безвітряної погоди робить стрибки на піску, Усик розмістив у себе в Instagram.

Нагадаємо, що фінал боксерської Ліги чемпіонів проти російського боксера Мурата Гассіева (26-0, 19 КО) пройде 11 травня в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, в півфіналі Усик здолав латиша Бріедіса , а Гассиев нокаутував кубинця Дортікоса.