Усик подзвонив Ломаченку прямо в ринг - опубліковано відео

Чемпіону світу чемпіон WBA і WBO в легкій вазі Василю Ломаченку (13-1, 10 КО) після перемоги над Ентоні Кроллой (34-7-3, 13 КО) прямо в ринг подзвонив його кум, Олександр Усик.
Кумедне відео з дзвінком від кримчанина у себе в Instagram-Сторіс опублікував знаменитий французький актор Саїд Тагмауи.
Бій Ломаченко - Кролла
Бій Ломаченко - Кролла
Бій Ломаченко - Кролла
Саїд Тагмауи
Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу після бою Василь несподівано прийшов в роздягальню до британського боксера.
Через деякий час з'явилася інформація про те, що наш співвітчизник отримав перелом. Крім того, були опубліковані відео кращих моментів битви, а також повний запис бою.
Президент України Петро Порошенко привітав Ломаченка. Пізніше баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк захопився Васею, назвавши його найвеличнiшим в історії.
Сам Ломаченко, коментуючи бій з Кролли, розповів про "найбільшу помилку".
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