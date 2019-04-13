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Усик подзвонив Ломаченку прямо в ринг - опубліковано відео

2.8тЧитати матеріал російською

Чемпіону світу чемпіон WBA і WBO в легкій вазі Василю Ломаченку (13-1, 10 КО) після перемоги над Ентоні Кроллой (34-7-3, 13 КО) прямо в ринг подзвонив його кум, Олександр Усик.

Кумедне відео з дзвінком від кримчанина у себе в Instagram-Сторіс опублікував знаменитий французький актор Саїд Тагмауи.

Бій Ломаченко - Кролла

Бій Ломаченко - Кролла

Instagram

Бій Ломаченко - Кролла

Бій Ломаченко - Кролла

Instagram

Бій Ломаченко - Кролла

Бій Ломаченко - Кролла

Instagram

Саїд Тагмауи

Саїд Тагмауи

Instagram

Новини
У Ломаченка в бою трапився конфуз - опубліковано відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу після бою Василь несподівано прийшов в роздягальню до британського боксера.

Через деякий час з'явилася інформація про те, що наш співвітчизник отримав перелом. Крім того, були опубліковані відео кращих моментів битви, а також повний запис бою.

Президент України Петро Порошенко привітав Ломаченка. Пізніше баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк захопився Васею, назвавши його найвеличнiшим в історії.

Сам Ломаченко, коментуючи бій з Кролли, розповів про "найбільшу помилку".

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Читайте всі новини по темі "Ломаченко - Кролла" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко - Кролла
Особа
Василь Ломаченко
Місце
США
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