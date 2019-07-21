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Усик почав кривлятися в прямому ефірі під час бою в Лондоні

1.4т Читати матеріал російською

Непереможний український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) повеселив своїх шанувальників прямим ефіром в Instagram з поєдинку Девід Аллен - Девід Прайс, який пройшов в Лондоні на О2 арені.

"Ха-ха-ха! Друзі здрастє! Хе-хе-хе. Я вдома стільки не фоткаюсь, я вже тiкав від всіх. Ми дивимося бокс Девід Прайс - Девід Аллен", - заявив Усик, скорчивши кілька смайликів в камеру.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, перед цим поєдинком з Олександром трапився кумедний інцидент. Тоні Белью несподівано підкрався до українця ззаду і несподівано обійняв його.

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Особа
Олександр Усик
Місце
Англія Лондон
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