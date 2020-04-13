Усик отримає пояс: промоутер повідомив про відмову Джошуа від бою з українцем

Український супертяж Олександр Усик в найближчі 12 місяців отримає чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Про це заявив промоутер небитого кубинського боксера Френка Санчеса Майк Борао. На його думку, нинішній володар поясу Ентоні Джошуа відмовиться від свого титулу.

Усик – Джошуа

"Джошуа звільнить пояс WBO, щоб не проводити захист з Усиком. Просто припущення, але я думаю, що Усик в кінцевому підсумку виграє вакантний титул WBO у суперважкій вазі протягом наступних 12 місяців. Френк знаходиться у хорошій позиції, щоб боротися за чемпіонство WBO, в разі, якщо так станеться", – цитує Барао Sky Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Федерації боксу Росії Умар Кремльов пообіцяв, що Мурат Гассієв "переїде" Олександра Усика у матчі-реванші.

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