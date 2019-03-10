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Усик на зустрічі зі священиками розкрив несподіваний секрет свого життя

5.1тЧитати матеріал російською

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик хотів би стати семінаристом. Про це він заявив на зустрічі зі студентами Київської духовної академії і семінарії, що відбулася напередодні.

Олександр Усик

Олександр Усик

church.ua

Як повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, Усик відкрив студентам секрет - у нього є бажання вчитися в семінарії, і навіть поцікавився, чи потрібно здавати вступні іспити.

До речі, іспити обов'язкові. Для вступу Усику доведеться скласти іспити з таких предметів, як Священне писання Старого і Нового завіту, церковна історія, читання церковнослов'янською і спів. Також Усіку належить написати твір, уточнює "Сегодня".

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Раніше Усик відповів на погрози активістів, які зібралися покарати боксера. Український спортсмен заступився за ченців Києво-Печерської лаври.

15 грудня Олександр отримав орден преподобного Іллі Муромця 1 ступеня. Нагороду українському боксеру вручив Митрополит УПЦ Московського Патріархату Онуфрій.

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Особа
Олександр Усик
Місце
УкраїнаКиїв
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Скидається на те, що мозок йому таки відбили.
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Червоний Данило
Червоний Данило
клоун! он потерял любовь и уважение украинского народа! черт крымский!
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