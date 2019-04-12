Усик, мільйон та проламана голова: 6 незвичайних фактів про суперника Ломаченка

"Кролла? Як він взагалі домігся бою з Ломаченком?" - вболівальники явно дивувалися, коли було офіційно оголошено про бій Василя Ломаченка проти Ентоні Кролли. Однак назвати "сіреньким" британця ніяк не можна.

Коли дивишся на Ентоні Кроллу, відразу віє духом класичного британського боксу з невеликими атмосферними залами та англійськими історіями. Коли без п'яти хвилин чемпіон Англії міг в одну мить зав'язати та піти в охоронці, а одного разу погнався за грабіжниками та отримав перелом черепа. Кролла явно не з сучасних хлопців, які виходять на ринг більше заради шоу, ніж заради самої бійки. За плечима у Ентоні 43 бої, і йому є що розповісти світу.

Напередодні бою з Василем Ломаченко OBOZREVATEL відшукав кілька найцікавіших фактів з життя Кролли, за якими колись, цілком можливо, знімуть фільм.

Коли тебе звуть "Мільйон доларів"

Вже звичне, але досить специфічне прізвисько супроводжує Кроллу майже всю його кар'єру. Історія замовчує, як Ентоні отримав такий нікнейм, але з часом це стало метою - Кролла поступово йшов до бою, в якому його гонорар дорівнюватиме 1 мільйону доларів.

Ентоні Кролла

Напевно така цифра банально була заповітною мрією Ентоні до завоювання чемпіонського пояса. В середині своєї кар'єри Кролла явно не отримував від боксу бажаних матеріальних благ, через що серйозно подумував зав'язати. Але кар'єру врятував один бій.

Якби не виграв чемпіонство в Англії, пішов би працювати охоронцем

"Якби я програв Фарреллу в грудні 2012 року, в понеділок вранці мене б чекала робота охоронцем", - розповідав сам Кролла в одному з інтерв'ю.

Ентоні почав кар'єру в далекому 2006-му, і до 2012-го не вигравав міжнародних титулів (задовольнявся лише званнями чемпіона Англії у другій напівлегкій вазі та чемпіона Великобританії в легкій вазі). І якби бій за звання найсильнішого в Британії проти Кірана Фаррела був програний, Кролла б напевно пішов з боксу.

Але той бій він виграв, а через рік взяв й свій перший міжнародний титул - інтерконтинентального чемпіона WBO.

Погнався за грабіжниками та ледь не помер

Бій з Фаррелом вийшов не тільки переломним для Кролли, а й дуже складним психологічно - після бою виявилося, що у Фаррела почався крововилив в мозок, що могло призвести до летального результату.

Кролла з цього приводу чимало переживав і ще не раз згадував ті події. Але в 2014-му Ентоні сам добряче "отримав по голові", від чого ледь не постраждав по повній. Коли боксер виявив у свого житла двох грабіжників, відразу кинувся в погоню. І коли наздогнав злодіїв, отримав сильний удар по голові битою або цеглою.

Ентоні Кролла в лікарні після історії з гонитвою за грабіжниками

Лікарі пізніше запевняли, що будь удар зроблений трохи інакше, Кролла напевно б відійшов в інший світ від травми голови. А так Ентоні довелося пропустити найближчий бій, але потім він повернувся на ринг і продовжив успішні виступи. Уже в 2015 році Ентоні став чемпіоном світу, а авторитетний журнал The Ring назвав британця "самим надихаючим бійцем" того року.

У 33 за плечима - 43

У свої 33 роки (досить прийнятний для легковаговиків вік, коли до пенсії ще далеко) у Кролли за спиною вже 43 бої, що досить багато. У того ж Ломаченко в 31 лише 13 боїв, а у боксерів, наприклад, топ-10 легкої ваги WBO близько 30 боїв.

Кролла є дуже досвідченим бійцем, який відмінно "прошерстил" всю Великобританію, а тепер ловить удачу вже на міжнародній арені. Одного разу, в 2008-му в розквіті сил, Ентоні провів аж 7 боїв, з березня по грудень, програвши тільки один.

Тільки тричі зважився битися не в Англії

Кролла - типовий "домашній" боксер англійської розливу, який "кував" славу і завойовував головні перемоги вдома. Тільки 3 з 43 боїв Ентоні провів за межами Англії - в Німеччині, США та Ірландії.

Ентоні Кролла

Зараз же Кроллу чекає четвертий бій за рамками батьківщини, а сам боксер заявляв, що мріє провести бій в Нью-Йорку, на Madison Square Garden. Тому є всі підстави чекати закінчення кар'єри Ентоні якраз не в Англії.

Подвійний український слід - Котельник і Усик

Незважаючи на посидючість Кролли в Англії та відсутність боїв з українцями, все ж в кар'єрі Ентоні є свій чималий український слід.

У 2013-му році він зустрічався з екс-чемпіоном світу Гевіном Різом - тим самим, у якого свій чемпіонський пояс в першій напівсередній вазі виграв у 2008-му Андрій Котельник. Але більш знаковим тут був переможний бій проти Дауда Йордана, коли Ентоні став обов'язковим претендентом на пояс Ломаченко. Той бій Кролли проходив в листопаді 2018-го в Манчестері - правильно, в андеркарті бою Усик - Белью.

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