Усик і Ломаченко увійшли до п'ятірки найкращих боксерів сучасності

Авторитетне видання The Ring включило українців Олександра Усика та Василя Ломаченка до п'ятірки найкращих боксерів сучасності незалежно від вагової категорії.

На офіційній сторінці The Ring в Instagram був опублікований рейтинг, перше місце в якому зайняв мексиканець Сауль Альварес, на рахунку якого 53 перемоги, 1 поразка і 2 нічиї в професіоналах. Ломаченко, який здобув 14 перемог при 1 поразці, знаходиться на другій позиції. Замкнув трійку найсильніших японець Наоя Іноуе, який виграв всі 19 поєдинків на професійному рівні.

На четвертому і п'ятому місцях опинилися Теренс Кроуфорд і Олександр Усик, відповідно. На рахунку американця 36 перемог у 36 боях, а українець виграв всі 17 професійних поєдинків, в яких брав участь.

Усика і Ломаченка включили до п'ятірки найкращих боксерів сучасності Instagram The Ring

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня боксерська рада (WBC) підтвердила проведення бою Ломаченка проти Теофімо Лопеса за звання абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні.