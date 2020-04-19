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19 квітня • оновлено в 11:29
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Усик і Ломаченко привітали Україну відео з російськими акторами і священиками

2.8т
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Боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко опублікували відео, в якому у віршованій формі привітали Україну і українців з Великоднем.

У ролику разом з боксерами знялися російські актори Андрій Мерзлікін та Олена Горенко, митрополит УПЦ Московського патріархату Лука, російський ієрей Андрій Долгополов, російський репер Баста, а також білоруський актор Андрій Свиридов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Олександр Усик Василь Ломаченко
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