Усик і Ломаченко привітали Україну відео з російськими акторами і священиками

Боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко опублікували відео, в якому у віршованій формі привітали Україну і українців з Великоднем.

У ролику разом з боксерами знялися російські актори Андрій Мерзлікін та Олена Горенко, митрополит УПЦ Московського патріархату Лука, російський ієрей Андрій Долгополов, російський репер Баста, а також білоруський актор Андрій Свиридов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У січні Василь Ломаченко опублікував провокаційне відео з російськими спецназівцями в своєму Instagram.

Це викликало велике невдоволення серед пiдписникiв боксера, які запропонували включити його в наступний обмін військовополоненими з РФ.

Відреагував на відео і відомий український шоумен і телеведучий Сергій Притула, поцікавившись, чому в ролику відсутні бурятськi танкісти.

Тренер Олександра Усика Сергій Лапін встав на захист Ломаченка, який довгий час ніяк не реагував на масове невдоволення.

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