Фіналіст Ліги чемпіонів може організувати бій Усик – Джошуа

Промоутер чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа Едді Гірн назвав домашню арену "Тоттенгема" пріоритетним варіантом для проведення наступного бою свого підопічного.

Домашній стадіон "Тоттенгема" wikipedia.org

"Є багато варіантів за кордоном, але Ентоні твердо має намір провести поєдинок у Британії. "Тоттенгем" хоче, щоб Джошуа бився на їхньому новому стадіоні. Це хороша арена для наступного поєдинку Ентоні", – сказав Гірн, чиї слова наводить BoxingScene.

Арена "Тоттенгем Готспур Стедіум" була офіційно відкрита в квітні 2019 року і вміщує 62 тисячі глядачів. На ній організовує свої домашні поєдинки фіналіст останньої Ліги чемпіонів лондонський "Тоттенгем".

Зазначимо, що одним з двох найбільш реальних суперників Джошуа є українець Олександр Усик, який має статус обов'язкового претендента на пояс WBO. Іншим варіантом для Джошуа є претендент за лінією IBF болгарин Кубрат Пулєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гірн обурився через невизначену ситуацію з боєм Ентоні Джошуа – Олександр Усик.

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