Усик через церкву звернувся до українців: спортивні підсумки 6 січня

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик звернувся до співвітчизників через релігію, а екс-дружина російського футболіста Аршавіна розповіла дику правду про спортсмена. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 6 січня.
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