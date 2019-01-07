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Усик через церкву звернувся до українців: спортивні підсумки 6 січня

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Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик звернувся до співвітчизників через релігію, а екс-дружина російського футболіста Аршавіна розповіла дику правду про спортсмена. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 6 січня.

Крім того, "Реал" зганьбився в чемпіонаті Іспанії. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Особи
Олександр УсикАндрій АршавінФлойд Мейвезер
Тег
Реал Мадрид
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Таки йому начистять пику ближчим часом, виявилося ватною консервою, тьфу казломордий
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