Усик - Белью: букмекери несподівано змінили котирування на супербій

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (15-0, 11 КО), як і раніше вважається фаворитом у потенційному бою проти британця Тоні Белью (30-2-1, 20 КО), однак котирування несподівано змінилися.

Якщо раніше коефіцієнт на перемогу українського боксера рухався в бік збільшення (спершу було 1,15 , потім 1,17), то тепер контори зменшили його до 1,14. Успіх британця оцінюється котируванням 5,50 (спершу було 5,85, потім 6,25). А показники на нічийний результат досягають рівня 26,00 (раніше було 25,00, потім 31,00).

Нагадаємо, що поєдинок Усик - Белью відбудеться в Манчестері 10 листопада. При цьому цей бій стане першим за звання абсолютного чемпіона світу на території Великобританії.

Раніше Белью назвав Олександра Усика найсильнішим у дивізіоні з часів легендарного Евандера Холіфілда. Крім того, Тонi заявив, що твердо має намір дати справжній бій українцеві.