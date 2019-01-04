''Упертим і пахати'': Усик розкрив секрет свого успіху

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик заявив, що не надає великого значення безлічі нагород і звань, які він отримав за результати боїв у 2018 році.

"Я дуже спокійно до цього ставлюся, у мене не їде від цього дах і я не відчуваю себе найкрутішим у світі. Слава богу, що все так виходить. Необхідно і далі працювати, докладати ще більше зусиль", — сказав український боксер в інтерв'ю телеканалу ПравдаТУТ.

Олександр Усик

На запитання про те, що ж головне, щоб до тебе прийшов успіх, Усик відповів дуже просто.

"Працювати треба. Потрібно бути трохи "хворим", упертим і пахати, — сказав боксер.

Нагадаємо, що Олександр Усик був визнаний боксером року авторитетними в світі боксу і спорту виданнями — The Ring, ESPN, Yahoo Sport, Boxingtalk, BoxingScene.

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