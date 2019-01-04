''Упертим і пахати'': Усик розкрив секрет свого успіху

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик заявив, що не надає великого значення безлічі нагород і звань, які він отримав за результати боїв у 2018 році.
"Я дуже спокійно до цього ставлюся, у мене не їде від цього дах і я не відчуваю себе найкрутішим у світі. Слава богу, що все так виходить. Необхідно і далі працювати, докладати ще більше зусиль", — сказав український боксер в інтерв'ю телеканалу ПравдаТУТ.
Олександр Усик
На запитання про те, що ж головне, щоб до тебе прийшов успіх, Усик відповів дуже просто.
"Працювати треба. Потрібно бути трохи "хворим", упертим і пахати, — сказав боксер.
Нагадаємо, що Олександр Усик був визнаний боксером року авторитетними в світі боксу і спорту виданнями — The Ring, ESPN, Yahoo Sport, Boxingtalk, BoxingScene.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 січня захистив титул чемпіона світу за версією WBO, перемігши в Латвії Майріс Брієдіс.
21 липня у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії Олександр, розбивши Мурата Гассіева, захистив титул чемпіона світу за версіями WBO і WBC, здобувши титули чемпіона світу за версіями IBF і WBA. Так само він завоював вакантний титул чемпіона світу за версією The Ring і кубок Мохаммеда Алі.
10 листопада на арені в Манчестері Усик виграв бій у Тоні Белью, захистивши всі свої титули.
20 грудня американський спортивний телеканал ESPN визнав кримчанина кращим у 2018 році.
24 грудня Олександр був названий кращим боксером 2018 року за версією американського порталу Yahoo.