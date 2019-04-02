Українцям готують підставу з боями Усика

Українські вболівальники ризикують більше не побачити боїв Олександра Усика на загальнодоступному телеканалі "Інтер".

За даними порталу iSport.ua, ірландський мовник Setanta Sports планує транслювати поєдинки Усика, який ще в минулому році підписав контракт зі стріммінговою платформою DAZN. Ірландці, які мають намір запустити в Україні ефірний спортивний телеканал, вже вступили у переговори з DAZN щодо купівлі прав на показ боїв Олександра.

Усик – Белью

Свій наступний поєдинок Усик проведе в межах суперважкої вагової категорії з трансляцією на DAZN. Суперником українського боксера стане представник Камеруну Карлос Такам. При цьому точна дата бою поки залишається невідомою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський суперваж Олександр Повєткін відверто висловився про поєдинок проти Олександра Усика.

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