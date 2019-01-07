Українською: Усик відзначився важливою заявою

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик привітав співвітчизників з настання Різдва Христового.

Наш боксер закликав українців до віри в Бога, а також звернувся до них державною мовою. "Я хочу привітати всіх з Різдвом. Вірте в Бога, друзі. А не в патріархати, церкви, батюшок... І тоді у вас все буде добре. Світ засвітівся, Христос народився. Ми його славімо, пісні співаємо. А всіх-всіх-всіх людей зі святом вітаємо. Христос народився! Славімо його! Зі святом, друзі", – сказав Усик під час прямої трансляції в соціальній мережі Instagram.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик через церкву звернувся до українців в день отримання УПЦ томосу.