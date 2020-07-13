Українського боксера було дискваліфіковано під час бою з ексукраїнцем в Польщі
Тарас Головащенко (праворуч) програв третій бій у кар'єрі. Facebook Романа Головащенко
Український середньоваговик Тарас Головащенко (3-3, 3 КО) зазнав поразки на вечорі боксу в Польщі після того, як був дискваліфікований рефері.
31-річний Головащенко проводив поєдинок проти свого колишнього співвітчизника Олександра Стрецький (11-1-2, 6 КО), який нині виступає під польським прапором. Бій проходив під диктовку Олександра, а Тарас працював другим номером.
У другому раунді боксери зіштовхнулися головами і обидва отримали розсічення, але зуміли продовжити бій. При цьому з Головащенка ще в другому раунді було знято один бал за порушення. А в п'ятій трихвилинці українця покарали ще двічі та дискваліфікували.
Вашій увазі відео бою.
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