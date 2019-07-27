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Український супертяж переміг жахливим нокаутом в першому раунді - опубліковано відео

22.9т Читати матеріал російською

Перспективний український суперважковаговик Ігор Шевадзуцкій (2-0, 2 КО) здобув другу перемогу на професійному рингу.

На вечорі боксу в ПАР 28-річний кріворожанін забив представника Зімбабве Вінсента Музирi (4-0, 2 КО). Бій завершився вже в першому раунді, коли 37-річний африканець пропустив жахливий правий боковий.

Отримавши в щелепу, Музирi впав як підкошений і довго не міг прийти в себе. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

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Нагадаємо, що місяць тому Ігор здобув перемогу в дебютному поєдинку на професійному рингу.

На турнірі в Преторії (ПАР) уродженець Кривого Рогу в першому раунді нокаутував місцевого боксера Вікуса Людека.

здобув перемогу в дебютному поєдинку на професійному рингу.

На турнірі в Преторії (ПАР) 29-річний кріворожанін в першому раунді нокаутував місцевого боксера Вікуса Людека.

Наш співвітчизник впевнено працював комбінаціями "корпус-голова". У якийсь із моментів Людека виявився вражений і Шевадзуцкій відправив його в нокаут.

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Особа
Ігор Шевадзуцкій
Місце
ПАР
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H Ya
H Ya
рюские от таких ударов сразу подыхают, такие как максимка.
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