Український супертяж ефектно вирубав суперника: спортивні підсумки 11 серпня

Український боксер Тарас Неудачін здобув перемогу ефектним нокаутом, а у Львові під час матчу Прем'єр-ліги запустили пісню про Москву.
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Крім того, українець Олексій Середа з історичним рекордом виграв чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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