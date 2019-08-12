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Український супертяж ефектно вирубав суперника: спортивні підсумки 11 серпня

1.6т Читати матеріал російською

Український боксер Тарас Неудачін здобув перемогу ефектним нокаутом, а у Львові під час матчу Прем'єр-ліги запустили пісню про Москву.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 11 серпня.

Крім того, українець Олексій Середа з історичним рекордом виграв чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Тема
Прем'єр-ліга України
Особи
Ігор Шевадзуцький Тарас Неудачин Артем Мілевський
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