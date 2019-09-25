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27 вересня • оновлено в 19:54
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Український чемпіон забив мексиканського боксера в Києві - опубліковано відео

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Чемпіон WBC серед молоді в напівсередній вазі Карен Чухаджян (15-1, 7 КО) ефектно переміг 31-річного мексиканця Фернандо Сілву (19-14-3, 8 КО).

Центральний бій на вечорі боксу Sparta Boxing Promotions в столиці України тривав усі 8 раундів, за підсумками яких судді одноголосним рішенням віддали перемогу 23-річному киянину.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися найяскравіший момент зустрічі.

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У лютому цього року Чухаджян захистив чемпіонський пояс і увійшов у топ-20 дорослого рейтингу WBC, здолавши мексиканця Карлоса Родрігеса (12-7-1, 5 КО).

Відзначимо, що в андеркарті цієї зустрічі відомий український боксер середньої ваги Андрій Великовський (15-2-1, 9 KO) нокаутував мексиканця Хосе Кастанеду (14-12-2, 5 КО).

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Місце
Україна Київ
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