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Український чемпіон проведе титульний супербій із російським боксером: названа дата

4.1т Читати матеріал російською

Український чемпіон за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) проведе перший у кар'єрі об'єднувальний поєдинок.

Артур Бетербієв

Артур Бетербієв

Суперником нашого боксера стане володар титулу за версією IBF Артур Бетербієв (14-0, 14 КО).

"Бій пройде 18 жовтня у США. Точне місце проведення буде оголошено пізніше", – цитує ТАСС керівника компанії Top Rank Boxing Боба Арума.

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Боксера, якого нокаутовав Гвоздик, вперше після коми зняли на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гвоздик 2 грудня 2018-го нокаутував канадця Адоніса Стівенсона в 11-му раунді і став чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі.

У березні українець захистив чемпіонський пояс WBC у скандальному поєдинку проти Дуду Нгумбу з Франції, який, на думку українця, симулював травму.

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Особи
Олександр Гвоздик Артур Бетербієв
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