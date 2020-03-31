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31 березня • оновлено в 16:59
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Український чемпіон підхопив серйозну хворобу в бою проти росіянина

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Український чемпіон WBA International в напівсередній вазі Карен Чухаджян повідомив, що заразився гепатитом А від росіянина Сергія Воробйова, з яким провів свій останній бій.

"Хотів би і я показати свої домашні тренування, але зараз я на вимушеному відпочинку. Так сталося, що мій карантин почався ще на початку березня, коли мене поклали в лікарню. Справа в тому, що під час бою я заразився гепатитом А (хвороба Боткіна ). Заразився їм від суперника. Скажу відразу, він сам не знав, що хворий. Тому я не тримаю зла, ні в чому нікого не звинувачую і вас прошу утриматися від негативних коментарів", – написав Чухаджян у себе в Facebook.

Карен Чухаджян

Карен Чухаджян

XSport.ua

Він зазначив, що, пролежавши у лікарні три тижні, вже виписався з неї і продовжує відновлення вдома.

"У лікарні я пролежав 3 тижні. Зараз вже минув тиждень після моєї виписки. Відчуваю себе добре, п'ю ліки, дотримуюся дієти та відновлюю печінку. Поки мені заборонені важкі фізичні навантаження, тому наступний бій буде не раніше осені. Як бачите, захворіти можна де і коли завгодно. Тому бережіть себе навіть після закінчення карантину, стежте за своїм самопочуттям, але найголовніше – зберігайте бадьорість духу", – додав боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій, у якому Чухаджян здобув сенсаційну перемогу над Сергієм Воробйовим і завоював чемпіонський титул, відбувся на початку лютого в Калінінграді.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
WBA
Особа
Карен Чухаджян
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