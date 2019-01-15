Український чемпіон Гвоздик може провести бій із росіянином

Чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у напівважкій вазі Олександр Гвоздик може зустрітися з росіянином Артуром Бетербієвим.

Чеченський спортсмен збирається підписати контракт із промоутерською компанією українця – Top Rank.

Раніше Бетербієв співпрацював із DAZN, однак йому надійшла пропозиція від іншої промоутерської компанії. У разі підписання нової угоди поєдинки росіянина транслюватиме ESPN. Крім того, Top Rank буде простіше організувати бій двох спортсменів, які з ними співпрацюють. Таким чином, росіянин і українець можуть зустрітися один з одним на рингу, повідомляє BoxingScene.

Артур Бетербієв instagram.com/arturbeterbiev

Олександр Гвоздик instagram.com/alex_gvozdyk

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Олександр Гвоздик здобув титул чемпіона світу, нокаутувавши в 11-му раунді Адоніса Стівенсона. Бій проходив у ніч на 2 грудня в канадському Квебеку.

Після бою суперник Гвоздика був терміново госпіталізований. Через крововилив у мозок його ввели в стан штучної коми.

Майже через місяць після бою Стівенсон прийшов до тями. Боксер уже почав сідати і говорити.

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