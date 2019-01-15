МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Український чемпіон Гвоздик може провести бій із росіянином

1.4тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у напівважкій вазі Олександр Гвоздик може зустрітися з росіянином Артуром Бетербієвим.

Чеченський спортсмен збирається підписати контракт із промоутерською компанією українця – Top Rank.

Раніше Бетербієв співпрацював із DAZN, однак йому надійшла пропозиція від іншої промоутерської компанії. У разі підписання нової угоди поєдинки росіянина транслюватиме ESPN. Крім того, Top Rank буде простіше організувати бій двох спортсменів, які з ними співпрацюють. Таким чином, росіянин і українець можуть зустрітися один з одним на рингу, повідомляє BoxingScene.

Артур Бетербієв

Артур Бетербієв

instagram.com/arturbeterbiev

Новини
''Дуже вразив'': екс-чемпіон світу хоче битися з Гвоздиком
Олександр Гвоздик

Олександр Гвоздик

instagram.com/alex_gvozdyk

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Олександр Гвоздик здобув титул чемпіона світу, нокаутувавши в 11-му раунді Адоніса Стівенсона. Бій проходив у ніч на 2 грудня в канадському Квебеку.

Після бою суперник Гвоздика був терміново госпіталізований. Через крововилив у мозок його ввели в стан штучної коми.

Майже через місяць після бою Стівенсон прийшов до тями. Боксер уже почав сідати і говорити.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Олександр Гвоздик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги