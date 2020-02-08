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9 лютого • оновлено в 03:18
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Український боксер зламав руку в чемпіонському бою

2.6т
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Український чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (20-0, 14 КО) зламав праву руку в шостому раунді титульного поєдинку проти Хосбера Переса (17-3, 15 КО).

Як повідомляє агентство SportArena, серйозність травми нашого співвітчизника поки залишається невідомою.

Артем Далакян

Артем Далакян

Korrespondent.net

Варто відзначити, що після сьогоднішньої перемоги Далакян став лідером за кількістю титульних захистів серед інших чемпіонів у найлегшій вазі – у нього їх чотири. Він представляє компанію Union Boxing Promotion і залишається єдиним українським боксером, який всі захисти титулів проводить на батьківщині.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Далакян розгромно переміг венесуельця Хосбера Переса одноголосним рішенням суддів.

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Тема
WBA
Особа
Артем Далакян
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