Український боксер зламав руку в чемпіонському бою

Український чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (20-0, 14 КО) зламав праву руку в шостому раунді титульного поєдинку проти Хосбера Переса (17-3, 15 КО).

Як повідомляє агентство SportArena, серйозність травми нашого співвітчизника поки залишається невідомою.

Артем Далакян Korrespondent.net

Варто відзначити, що після сьогоднішньої перемоги Далакян став лідером за кількістю титульних захистів серед інших чемпіонів у найлегшій вазі – у нього їх чотири. Він представляє компанію Union Boxing Promotion і залишається єдиним українським боксером, який всі захисти титулів проводить на батьківщині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Далакян розгромно переміг венесуельця Хосбера Переса одноголосним рішенням суддів.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!