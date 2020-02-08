Український боксер зламав руку в чемпіонському бою

Український чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (20-0, 14 КО) зламав праву руку в шостому раунді титульного поєдинку проти Хосбера Переса (17-3, 15 КО).
Як повідомляє агентство SportArena, серйозність травми нашого співвітчизника поки залишається невідомою.
Артем Далакян
Korrespondent.net
Варто відзначити, що після сьогоднішньої перемоги Далакян став лідером за кількістю титульних захистів серед інших чемпіонів у найлегшій вазі – у нього їх чотири. Він представляє компанію Union Boxing Promotion і залишається єдиним українським боксером, який всі захисти титулів проводить на батьківщині.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Далакян розгромно переміг венесуельця Хосбера Переса одноголосним рішенням суддів.
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