Український боксер зі скандалом програв бій, відправивши суперника двічі в нокдаун

Знаменитий український боксер Макс Бурсак (35-6-2, 16 КО) програв в Канаді місцевому бійцю Давиду Лем'є (41-4, 34 КО) роздільним рішенням суддів.

Макс Бурсак (ліворуч)

Зустріч пройшла в обопільній рубці - обидва боксери зайняли центр рингу і не боялися йти у відкритий розмін ударами. Уже в першому раунді 35-річний киянин "впустив" опонента в нокдаун.

У шостому раунді українець був близький до перемоги і знову відправив опонента в нокдаун, проте в наступній трихвилинці 30-річний Лем'є зміг переламати зустріч. Бурсак пропустив прикрий удар і сам опинився на канвасі в нокдауні.

За підсумками 10-раундового бою судді віддали перемогу своєму боксеру 94:93, 93:94, 94:93.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 жовтня Макс переміг грузина Бека Мухулішвілі (5-9, 2 КО). Поєдинок ТРЦ "Термінал" у Броварах завершився технічним нокаутом в 5-му раунді. У представника Грузії відкрилася сильна кровотеча з носа і рефері прийняв рішення зупинити зустріч.

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