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18 лютого • оновлено в 21:12
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Український боксер страшним ударом нокаутував суперника

2.8т
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Під час першого етапу Кубка України з тайського боксу в Одесі один зі спортсменів добув ефектну перемогу яскравим нокаутом.

Суперник пропустив страшний прямий удар ногою в голову, впавши на канвас рингу. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українець Артур Закірко добув ефектну перемогу в професійному турнірі з тайського боксу Max Muay Thai в Таїланді.

У першому ж раунді одесит точно пробив ліктем, завдавши супернику серйозне розсічення. Після того, як кров почала текти струмком і заливати очі боксеру, суддя після наради з лікарем прийняв рішення зупинити поєдинок.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
тайський бокс (муай-тай)
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