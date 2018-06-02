Український боксер програв в чемпіонському бою

Український боксер Роман Головащенко (19-1, 17 КО) не зміг завоювати пояс чемпіона світу за версією IBO в першій важкій вазі. На вечорі боксу в столиці Азербайджану 30-річний уродженець Немирова програв за очками 26-річному Кевіну Леренi (20-1, 9 КО) з ПАР.

Поєдинок розпочався у невисокому темпі, де обидва спортсмени придивлялися один до одного. Ближче до кінця раунду вінничанин серією потужних бічних закарбував суперника в канати.

У другій трихвилинці ефектний пресинг Головащенко змусив африканця рятуватися в клінчах в надії вимотати нашого співвітчизника.

У наступному раунді боксер з ПАР "прокинувся", скористався невеликому пасивністю українця і кілька найпотужніших ударів доніс до мети.

У четвертій трихвилинці відчувалося, що Роман фізично вже трохи підсів. Головащенко повністю закрився за блоком, іноді втрачаючи опонента з поля зору. У кінцівці українець пропустив серію неприємних "пострілів" в голову і корпус.

У п'ятому раунді український боксер зовсім втратив ініціативу, пропускаючи дуже швидкі серії від Лорени, який все більше і більше накручував темп. За 10 секунд до кінця Роман прийняв на себе "двійку", потрапив в нокдаун, але його врятував гонг.

Ближче до кінцівці темп знову впав, демонструючи одноманітний бокс з перевагою Кевіна. Спортсмену з України дуже не вистачало швидкості, він пропускав швидкі удари суперника і рідко доносив до мети свої.

В останніх раундах Головащенко лише зрідка відмічався сплеском активності, більшу частину часу провівши в захисті.

У підсумку всі судді віддали перемогу чемпіону з ПАР: 115:112, 115:112, 116:111.

Нагадаємо, що 3 березня Лерена переміг за очками нашого Дмитра Кучера (24-3-1, 18 КО).