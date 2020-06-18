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Український боксер посміявся над Ломаченком, побачивши тренування Лопеса

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
3,8 т.
Іван Редкач висміяв Ломаченка

Іван Редкач висміяв Ломаченка

Український боксер першої напівсередньої ваги Іван Редкач висміяв Василя Ломаченка, залишивши коментар під відео з тренування Теофімо Лопеса на турніку.

"Ломаченко побачить це відео і вирішить залишитися в Україні ще на півроку. Він не прилетить у США. Будь ласка, більше не виставляй такі ролики", – прокоментував Редкач відео на сторінці Лопеса в Instagram.

Іван Редкач прокоментував відео з тренуванням Лопеса

Іван Редкач прокоментував відео з тренуванням Лопеса

Нагадаємо, що раніше український боксер, який живе в США, заявив, що буде вболівати за Теофімо в бою проти Василя, і пояснив свою позицію.

Спочатку поєдинок між Лопесом та Ломаченком мав відбутися 30 травня в Нью-Йорку, але був перенесений через пандемію коронавірусу. Промоутер обох боксерів Боб Арум назвав орієнтовну дату бою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Редкач висміяв Ломаченка за його відео з дівчиною.

Василь ЛомаченкоТеофімо ЛопесІван Редкач
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  1. /Спорт
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