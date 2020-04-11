Знаменитий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-5-1, 18 KO) ледь не був затриманий поліцією Лос-Анджелеса, за порушення карантину в США.

На своїй сторінці в Instagram 33-річний уродженець Шостки виклав відео, де під час пробіжки по берегу океану його намагається наздогнати коп. Побачивши правоохоронця українець включив швидкість і уникнув арешту.

"Я на пробіжці на Санта-Моніці. Я якщо що швидко бігаю", - підписав ролик Редкач

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іван Редкач поступився Денні Гарсії рішенням суддів в головному бою вечора в Брукліні 25 лютого.

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