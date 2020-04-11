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12 квітня • оновлено в 01:16
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Український боксер Іван Редкач порушив карантин і втік від поліцейського

7.4т
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Знаменитий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-5-1, 18 KO) ледь не був затриманий поліцією Лос-Анджелеса, за порушення карантину в США.

На своїй сторінці в Instagram 33-річний уродженець Шостки виклав відео, де під час пробіжки по берегу океану його намагається наздогнати коп. Побачивши правоохоронця українець включив швидкість і уникнув арешту.

"Я на пробіжці на Санта-Моніці. Я якщо що швидко бігаю", - підписав ролик Редкач

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іван Редкач поступився Денні Гарсії рішенням суддів в головному бою вечора в Брукліні 25 лютого.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Іван Редкач
Місце
США Лос Анджелес
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Иванович Василий
Иванович Василий
))) Добрый полицейский. ничего не сделал, хотя при желании и пристрелить мог.
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