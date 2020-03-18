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18 березня • оновлено в 09:43
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Український боксер Дмитро Лісовий загинув у ДТП: спортивні підсумки 17 березня

1.4т
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У ДТП під Києвом загинув український боксер Дмитро Лісовий, а УЄФА офіційно переніс Євро-2020.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 17 березня.

Крім того, Олександр Усик розлютив мережу порадами про коронавірус. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Євро-2020
Особи
Олександр Хижняк Еліна Світоліна Олександр Усик
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