Український боксер Дмитро Лісовий загинув у ДТП: спортивні підсумки 17 березня

У ДТП під Києвом загинув український боксер Дмитро Лісовий, а УЄФА офіційно переніс Євро-2020.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 17 березня.

Крім того, Олександр Усик розлютив мережу порадами про коронавірус. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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