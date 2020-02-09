Український боксер дебютував у профі нокаутом за 43 секунди: відео моменту

Український суперваговик Віктор Вихрист яскраво дебютував на професійному ринзі на вечорі боксу в німецькому Геппінгені.

Наш співвітчизник, який ухвалив рішення виступати під іменем Віктор Фауст, вже на першій хвилині поєдинку нокаутував білоруса Андрія Мазаника, змусивши тренера суперника викинути на ринг рушник.

Віктор Вихрист EC Boxpromotion

Вихрист з перших же секунд почав атакувати Мазаника джебами. Вже за пів хвилини українець уразив суперника лівим боковим. А на 43-й секунді бою Віктор влучив точно в голову білоруса, відправивши того в нокаут. Мазаник зумів піднятися, проте ще до цього його тренер викинув на ринг рушник.

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