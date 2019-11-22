Українська збірна здобула перемогу на чемпіонаті світу з ММА

21 листопада відбувся фінал чемпіонату світу з ММА у Сінгапурі - World Championship, на якому Україна здобула перше командне місце серед 44 країн-учасниць.
Бійці української федерації UF MMA, які гідно представили на чемпіонаті світу в Сінгапурі нашу країну отримали 11 медалей, 5 з яких - золото.
Підсумки Чемпіонату світу з ММА: ⠀
золото
• Сиркін Роман
• Семаль Валентина
• Бондар Денис
• Шмиголь Ігор
• Костюченко Єгор
срібло
• Ілюк Людмила
• Воробйов Артур
• Усейнов Еміль
бронза
• Іванова Дар'я
• Чибісова Дарина
• Піцик Ірина
Вже завтра відбудеться початок церемонії нагородження переможців і стане відомо, хто отримає головний приз: контракт на 5 поєдинків і 100 тис. Дол. З World One Championship.
Всі бажаючі привітати наших бійців з перемогою зможуть це зробити в цю суботу, 23 листопада о 21.30 в терміналі D аеропорту "Бориспіль", де відбудеться урочиста зустріч команди української федерації UF MMA.
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