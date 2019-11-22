Українська збірна здобула перемогу на чемпіонаті світу з ММА

21 листопада відбувся фінал чемпіонату світу з ММА у Сінгапурі - World Championship, на якому Україна здобула перше командне місце серед 44 країн-учасниць.

Бійці української федерації UF MMA, які гідно представили на чемпіонаті світу в Сінгапурі нашу країну отримали 11 медалей, 5 з яких - золото.

Підсумки Чемпіонату світу з ММА: ⠀

золото

• Сиркін Роман

• Семаль Валентина

• Бондар Денис

• Шмиголь Ігор

• Костюченко Єгор

срібло

• Ілюк Людмила

• Воробйов Артур

• Усейнов Еміль

бронза

• Іванова Дар'я

• Чибісова Дарина

• Піцик Ірина

Вже завтра відбудеться початок церемонії нагородження переможців і стане відомо, хто отримає головний приз: контракт на 5 поєдинків і 100 тис. Дол. З World One Championship.

Всі бажаючі привітати наших бійців з перемогою зможуть це зробити в цю суботу, 23 листопада о 21.30 в терміналі D аеропорту "Бориспіль", де відбудеться урочиста зустріч команди української федерації UF MMA.

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