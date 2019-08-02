Українець Хитров здобув перемогу нокаутом і завоював чемпіонський пояс

Відомий український боксер Євген Хитров здобув вражаючу перемогу над американцем Габріелем Фемом на шоу UFC Fight Pass.

Наш представник другої середньої ваги завоював чемпіонський пояс Національного боксерського чемпіонату США (USNBC). Поєдинок пройшов в ніч проти 2 серпня в Монровіллі і завершився в шостому раунді.

Євген Хитров Boxing News

Новини Непереможний боксер піднявся з нокдауну і відправив суперника в жахливий нокаут

Хитров володів повною перевагою на ринзі, постійно атакують свого опонента. Євген тримав Фема в напрузі ударами по корпусу. До шостого раунду українець намацав свій темп і почав влучати в голову.

Американець тричі опинявся на канвасі, а за 21 секунду до кінця трихвилинки рефері після чергового нокдауну зупинив бій. Таким чином, Хитров здобув перемогу технічним нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Сергій Богачук здобув яскраву перемогу нокаутом.

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