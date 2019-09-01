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"Україна рулить!" Ломаченко викликав захват у Росії

2.2т Читати матеріал російською

Чудова перемога Василя Ломаченка над Люком Кемпбеллом викликала бурхливу реакцію серед любителів боксу в Російській Федерації.

"Україна рулить!" Ломаченко викликав захват у Росії

Шанувальники цього виду спорту відзначають техніку нашого співвітчизника і захоплюються українською школою боксу.

"Україна рулить! Ломаченко супер!", "Таке відчуття, що це змагання запорожця" проти Ferrari. Василь швидше в кілька разів. Прикольно, що "запорожець" - це не українець, а англієць!", "Боксери з різних ліг. Вася космос! Він вище на сотню рівнів "- не можуть стриматися фанати.

"Україна рулить!" Ломаченко викликав захват у Росії
"Україна рулить!" Ломаченко викликав захват у Росії
"Україна рулить!" Ломаченко викликав захват у Росії
"Україна рулить!" Ломаченко викликав захват у Росії
"Україна рулить!" Ломаченко викликав захват у Росії
"Україна рулить!" Ломаченко викликав захват у Росії
"Україна рулить!" Ломаченко викликав захват у Росії
"Україна рулить!" Ломаченко викликав захват у Росії
"Україна рулить!" Ломаченко викликав захват у Росії
"Україна рулить!" Ломаченко викликав захват у Росії
"Україна рулить!" Ломаченко викликав захват у Росії
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"Звучить гімн Росії": на росТБ зганьбилися з Україною перед боєм Ломаченка

Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кемпбелл за три чемпіонські пояси (WBA, WBO і WBC) пройшов в Лондоні на О2 Арені і завершився перемогою нашого співвітчизника за очками. У 11-му раунді британець потрапив в нокдаун. Після зустрічі Кемпбеллу довелося відправитися в госпіталь. Крім того, було опубліковано відео кращих моментів і фотографії самих ключових епізодів бою.

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Особи
Василь Ломаченко Люк Кемпбелл
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Советская школа бокса)
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