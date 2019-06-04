Україна — Росія: у боксі готують супертурнір чемпіонів

Українець Олександр Гвоздик має реальні шанси стати абсолютним чемпіоном світу у напівважкій вазі.

За словами росіянина Сергія Ковальова, який володіє поясом Всесвітньої боксерської організації (WBO), зараз ведуться активні переговори про організацію об'єднавчого турніру всіх володарів титулів у дивізіоні.

Олександр Гвоздик RING TV

"Уже ведуться переговори щодо організації турніру чотирьох чемпіонів. У першому бою я — з Бетербієвим (пояс IBF), у другому зустрілися б Діма Бівол (WBA) з Олександром Гвоздиком (WBC). Переможці б розіграли титул абсолютного чемпіона. Я зацікавлений у такому розвитку подій", — сказав Ковальов у інтерв'ю "Спорт-Експресу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик вразив мережу раритетним фото з Олександром Усиком, Василем Ломаченком та Денис Берінчиком.

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